Разъяренный турецкий болельщик на эмоциях разбил телевизор

Болельщик турецкого "Фенербахче" так поддерживал свою команду, что разозлился и разбил вдребезги телевизор.

Этот забавный случай произошел во время просмотра игры между "Фенербахче" и "Бешикташем", которая в Турции вызывает небывалый ажиотаж и носит название "Стамбульское дерби", сообщает "Проспорт-ТСН".

После одного из эпизодов в этом матче, фанат не выдержал напряжения и ударил кулаком по своему телевизору - как следствие, эту технику уже тогда можно было относить на помойку.

Ozan Tufan golü kaçırdı, taraftar televiyonu kırdı! pic.twitter.com/YRWaD2ju63 — Fotomaç (@fotomac) 24 вересня 2017 р.

Интересен тот факт, что этот видеоролик посмотрел один из игроков "Фенербахче", который пообещал возместить стоимость этого телевизора.

Примечательно, что сама игра между этими командами завершилась победой "Фенербахче" со счетом 2:1.