Онлайн-видеотрансляция "Карпаты" - "Черноморец": Премьер-лига, 10 тур
Во Львове проходит матч между двумя аутсайдерами высшего дивизиона.
Сегодня во Львове на стадионе "Украина" проходит один из заключительных матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором встречаются "Карпаты" и "Черноморец", сообщает официальный сайт соревнований.
Обе команды замыкают турнирную таблицу. "Карпаты" имеют 7 очков в своем активе (11-е место), у "Черноморца" - всего 5 (последнее, 12-е место).
Отметим, что львовяне в середине текущей недели вылетели из розыгрыша Кубка Украины, проиграв второлиговому "Прикарпатью". При этом болельщики "Карпат" крайне недовольны результатами команды в текущем сезоне.
"Черноморец" же потихоньку выбирается из глубокого кризиса. Особенно стоит отметить ничью "моряков" с "Шахтером" в предідущем туре УПЛ.
В любом случае, победитель данного противостояния уйдет с последнего места в турнирной таблице, поэтому дуэль вызывает интерес.
Матч "Карпаты" - "Черноморец" начнется в 19.30.
ТВ-трансляция - телеканал 2+2.