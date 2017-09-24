Онлайн-видеотрансляция "Карпаты" - "Черноморец": Премьер-лига, 10 тур

Сегодня во Львове на стадионе "Украина" проходит один из заключительных матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором встречаются "Карпаты" и "Черноморец", сообщает официальный сайт соревнований.

Обе команды замыкают турнирную таблицу. "Карпаты" имеют 7 очков в своем активе (11-е место), у "Черноморца" - всего 5 (последнее, 12-е место).

Отметим, что львовяне в середине текущей недели вылетели из розыгрыша Кубка Украины, проиграв второлиговому "Прикарпатью". При этом болельщики "Карпат" крайне недовольны результатами команды в текущем сезоне.

"Черноморец" же потихоньку выбирается из глубокого кризиса. Особенно стоит отметить ничью "моряков" с "Шахтером" в предідущем туре УПЛ.

В любом случае, победитель данного противостояния уйдет с последнего места в турнирной таблице, поэтому дуэль вызывает интерес.

Матч "Карпаты" - "Черноморец" начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.