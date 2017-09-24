Главный тренер "Стали" Меликян заявил, что подает в отставку

Главный тренер «Стали» Егише Меликян заявил, что подает в отставку.

«Я хочу сообщить, что подаю в отставку. Я не могу дать результата и нужно что-то менять.

Я не хочу оправдываться. Как тренер, я должен давать результат, а мы не выиграли 8-й матч подряд. Хочу поблагодарить президента за то, что верил в меня на протяжении нашего, к сожалению, кратковременного сотрудничества.

Читайте такжеСевидов покинул пост главного тренера ФК "Мариуполь", новый наставник Бабич - СМИПрезидент «Стали» для меня – родной человек. Я не хочу идти против него. Надеюсь, что мой преемник даст результат, которого не смог дать я. До зимы я хочу отдохнуть и не хочу ничем заниматься», – сказал Меликян в интервью телеканалу «Футбол 1».

Напомним, что «Сталь» сегодня сыграла вничью с «Олимпиком», впервые не проиграв с июля.

Как ранее сообщал УНИАН, в пятницу пост главного тренера ФК "Мариуполь" покинул Александр Севидов, а на его место пришел Александр Бабич.