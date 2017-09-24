"Сталь" и "Олимпик" сыграли вничью в 10-м туре УПЛ

В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" прошел поединок 10-го тура Премьер-лиги, в котором каменская "Сталь" в качестве номинального хозяина противостояла донецкому "Олимпику".

Встреча завершилась ничейным счетом 1:1.

В первом тайме преимущества добились футболисты из Каменского. На 24-й минуте после навеса с углового Михаил Месхи головой подрезал мяч в дальний угол ворот гостей - 1:0.

Во втором тайме инициативу перехватил "Олимпик" и на 60-й минуте добился успеха. Моха справа ворвался в штрафную, пяткой сделал передачу во вратарскую, откуда Станислав Беленький несильным ударом закатил мяч в ворота. У "Олимпика" было еще несколько шансов выйти вперед, но счет до финального свистка не изменился.

"Сталь" набрала 7 очков, у "Олимпика" - 14 пунктов в турнирной таблице.