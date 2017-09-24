Паралимпийская сборная Украины по футболу стала чемпионом мира

Чемпионом мира по футболу среди паралимпийцев стала сборная Украины, победив в финале команду Ирана со счетом 1:0.

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"Верил, что украинские паралимпийские футболисты вновь станут чемпионами мира. Только что со счетом 1:0 украинские паралимпийцы завоевали для Украины первое место в мировом футболе", - написал на своей странице в Facebook руководитель Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

Как сообщал УНИАН, финал чемпионата мира по футболу среди паралимпийцев проходит в Аргентине. В финал наша сборная пробилась, получив победу над командой РФ со счетом 4:2.