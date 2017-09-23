Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Верес" в матче УПЛ (видео)

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором столичное "Динамо" принимало ровенский "Верес" и не сумело одолеть соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:0.

Киевляне имели определенное игровое и территориальное преимущество. Многочисленные атаки команды завершали ударами Цыганков и Морозюк, а самые реальные шансы несколько раз не использовал Демьерси Мбокани.

Со своей стороны, "Верес" провел опасную атаку на 60-й минуте, где киевлян поочередно спас от немимуемого гола вратарь Коваль и защитники, которые выбили мяч практически с линии ворот.

Таким образом, на счету киевлян теперь 23 очка и "Динамо" отстает от донецкого "Шахтера" на 2 балла (25). У "Вереса" - 15 баллов и команда по-прежнему занимает 4-е место в турнирной таблице.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "Шахтер" обыграл на выезде в Кропивницком "Зирку" со счетом 2:4.