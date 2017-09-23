"Шахтер" обыграл "Зирку" в результативном гостевом матче

В Кропивницком завершился стартовый матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, где "Зирка" проиграла лидеру турнирной таблицы донецкому "Шахтеру", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:4.

Гости активно начали матч и уже на 13-й минуте открыли счет. Тайсон справа ворвался в штрафную, сделал прострел на дальнюю штангу и Факундо Феррейра отправил мяч в ворота. Впрочем, на 38-й минуте хозяева поля сумели сквитать результат. Чичиков со штрафного с левого фланга навесил на дальнюю штангу и Мохамед Эль Амдауи, высоко выпрыгнув, головой отправил мяч в ворота.

Решающей в этом матче стала концовка первого тайма. В течение двух последних минут горняки дважды забивали голы. На 44-й минуте после поперечной передачи от Тайсона его партне по команде Ромеро Марлос подработал мяч и из-под защитника точно пробил в дальний угол. А на 45-й минуте Бутко навесил с правого фланга точно на неприкрытого защитниками Факундо Феррейру, который отправил мяч под перекладину и сделал дубль - 1:3.

После перерыва хозяева старались возродить интригу и на 76-й минуте Полегенько с правого фланга навесил на линию вратарской и Глеб Рассадкин головой точно пробил в противоход Пятову - 2:3. Но большего добиться в этом матче хозяевам поля так и не удалось.

А уже в добавленное арбитром время, на 90+4 минуте, четвертый гол "Шахтера" забил Виктор Коваленко.

Таким образом, горняки оджержали восьмую победу в 10 матчах чемпионата (1 ничья, 1 поражение) и с 25 очками продолжают лидировать в турнирной таблице УПЛ.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером состоится матч "Динамо" - "Верес", по итогам которого киевляне могут догнать дончан в турнирной таблице.