Онлайн-видеотрансляция, "Динамо" - "Верес": Премьер-лига, 10 тур

Сегодня в Киеве проходит очередной матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, где в рамках 10-го тура "Динамо" принимает ровенский "Верес", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходит на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, так как УПЛ наказала киевский клуб провдением игры без зрителей за действия болельщиков во время матча на Суперкубок Украины.

Это уже второй матч, который киевляне проведут без болельщиков в этом сезоне. Ранее, в 1-м туре, "Динамо" в таких же условиях принимало "Черноморец" (победа 2:1).

Вместе с тем, этот матч может смело претендовать на звание центрального в туре. Встречаются команды, которые идут на 1-м и 4-м местах в таблице.

На счету "Динамо" 7 побед при 1 ничьей - 22 балла, у "Вереса" - 4 победы, 3 ничьи и 2 поражения - 15 очков. Команда прекрасно стартовала, как для коллектива, который много лет играл в низших лигах.

Очная статистика однозначно в пользу "Динамо". В сезонах 1992/93-1994/95 киевляне одержали 6 побед в 6 играх, а в последнем матче, в мае 1995 года разгромили соперника в Киеве со счетом 7:0. После этого ровенский клуб покинул элитный дивизион украинского футбола на долгие 22 года.

Матч "Динамо" - "Верес" начнется на стадионе "Динамо" в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.