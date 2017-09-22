Cознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов - заявление Срны

Капитан «Шахтера» Дарио Срна обратился к болельщикам и футбольной общественности посредством официального заявления, опубликованного на сайте ФК "Шахтер".

"18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат. Прежде всего, считаю важным заявить, что сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов, а также никогда не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях", - отмтил в начале капитан горняков.

"Сейчас я занимаюсь сбором и анализом информации относительно возможного источника появления препарата и полностью сотрудничаю по данному вопросу с НАДЦУ. С целью концентрации на моей защите и необходимости убрать чрезмерное внимание к команде я принял решение приостановить свои выступления до того момента, пока юридические процедуры не будут завершены. Я собираюсь полностью сфокусироваться на защите моего имени и репутации. В ходе всей карьеры я раз за разом предпринимал усилия, чтобы проявить себя, доказывая свое право на успех. Сегодня еще один пример, когда я докажу, что все, чего я добился в жизни и в моей профессиональной карьере, сделано исключительно благодаря тяжелому труду, целеустремленности, дисциплине и, подчеркну, – сделано это честно. И это принципы и ценности, которым научил меня мой отец, и я так же воспитываю сегодня своих детей. По причине конфиденциальности юридического разбирательства я не буду больше давать какие-либо комментарии на данной стадии", - отметил Срна.

"Хочу поблагодарить прежде всего свою семью, клуб и наших преданных болельщиков за их постоянную поддержку и надеюсь вернуться на поле как можно быстрее. Это не конец моей карьеры, я вам обещаю!", - подытожил лидер "Шахтера".

Как сообщал УНИАН, сегодня также с официальным заявлением по допинг-скандалу вокруг Дарио Срны выступил ФК "Шахтер", который уведомил общественность о том, что игрок временно приостанавливает выступления за команду.

Ранее стало известно, что Срна не поехал на гостевой матч 10-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги "Зирка" - "Шахтер" в Кропивницкий.