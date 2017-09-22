Срна приостановил выступления за команду - официальное заявление ФК "Шахтер"

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) опубликовал официальный комментарий о ситуации с капитаном команды Дарио Срной, размещенный на официальном сайте клуба.

"ФК «Шахтер» проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат", - говорится в заявлении.

"На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность", - подчеркивается в заявлении.

"Вместе с тем ФК «Шахтер» (Донецк) считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом", - подчеркнули в клубе.

Дальнейшие комментарии по данному делу предоставляться не будут по причине конфиденциальности юридического разбирательства, уточнили в ФК "Шахтер".

Как сообщал УНИАН, Срна не примет участие в предстоящей в субботу игре 10-го тура УПЛ против "Зирки", в Кропивницком.