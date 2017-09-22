Шевченко вызвал 23 футболиста на матчи против Косово и Хорватии

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 23 игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах чемпионата мира–2018 против сборных Косово (6 октября в Шкодере, Албания) и Хорватии (9 октября в Киеве), сообщает Федерация футбола Украины.

К семи игрокам из иностранных чемпионатов, которых «коуч» вызвал ранее, добавились футболисты, которые выступают в Премьер-Лиге Украины. Также наставник «сине-желтых» назвал имена трех футболистов, которые являются кандидатами в главную команду и могут получить вызов до начала сбора.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Максим Коваль («Динамо» Киев), Андрей Лунин («Заря» Луганск).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все − Шахтер), Евгений Хачериди («Динамо»), Эдуард Соболь («Славия», Чехия), Николай Матвиенко («Ворскла», Полтава), Александр Кучер («Кайсериспор», Турция).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все − «Динамо»), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба - «Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Дортмунд, Германия), Руслан Ротань («Славия», Чехия), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).

Нападающий: Артем Кравец («Динамо»)

"Тренерский штаб оставляет за собой возможность приглашения других игроков. Определяющими для выбора традиционно являются игровые кондиции футболистов", говорится в сообщении ФФУ.

В число кандидатов, которые могут получить вызов после очередного тура чемпионата Украины, в этот раз вошли следующие исполнители:

Николай Морозюк, Артем Бєсєдін, (оба - «Динамо»), Игорь Пердута («Ворскла»).

Как сообщал УНИАН, матчи с Косово и Хорватией станут заключительными для сборной Украины в групповом турнире отбора ЧМ-2018. Две победы в этих встречах гарантируют команде 2-е место в турнирной таблице и продолжение борьбы за путевку на ЧМ-2018 в плей-офф.