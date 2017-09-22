Срна пропустит второй матч подряд "Шахтера" на фоне разгорающегося допинг-скандала

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна не примет участие в матче 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги против "Зирки" из Кропивницкго, сообщает Команда №1.

Хорватский легионер не полетит в Кропивницкий наряду с Фредом, который отбывает дисквалификацию.

Матч 10-го тура УПЛ "Зирка" - "Шахтер" состоится 23 сентября.

Как сообщал УНИАН, ранее, Срна по слухам был пойман на допинге весной этого года после одного из матчей чемпионата или Кубка Украины.

Весной Срна четыре или пять раз проходил допинг-контроль, и только один из этих тестов дал положительный результат. При этом все они пришлись на тот период, когда "Шахтер" не проводил еврокубковые поединки - "горняки" выбыли из Лиги Европы еще 23 февраля.

Вероятность того, что Срна мог сдать положительный допинг-тест после матча Лиги чемпионов с "Наполи" (13 сентября), исключена, поскольку результаты теста нельзя получить в столь быстрые сроки.