Севидов покинул пост главного тренера ФК "Мариуполь", новый наставник Бабич - СМИ

13:54, 22 сентября 2017
Футбол
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В приазовском ФК эту информацию пока не подтверждают.

Севидов покинул

Александр Севидов и весь тренерский штаб «Мариуполя» ушел в отставку, сообщает FootballHub со ссылкой на свои источники..

Команду возглавит экс-тренер «Черноморца» Александр Бабич.

В ФК "Мариуполь" эту новость пока не подтверждают. 

Напомним, Севидов принял «Мариуполь» в июне 2016 года и вывел команду в высший дивизион. Интересно, что после 9 туров УПЛ приазовцы идут в лидирующей группе команд. И видимых причин для отставки специалиста и всего его штаба не было.

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Теги: #Севидов Мариуполь отставка#Мариуполь УПЛ новый тренер