Севидов покинул пост главного тренера ФК "Мариуполь", новый наставник Бабич - СМИ

Александр Севидов и весь тренерский штаб «Мариуполя» ушел в отставку, сообщает FootballHub со ссылкой на свои источники..

Команду возглавит экс-тренер «Черноморца» Александр Бабич.

В ФК "Мариуполь" эту новость пока не подтверждают.

Напомним, Севидов принял «Мариуполь» в июне 2016 года и вывел команду в высший дивизион. Интересно, что после 9 туров УПЛ приазовцы идут в лидирующей группе команд. И видимых причин для отставки специалиста и всего его штаба не было.