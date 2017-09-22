Севидов покинул пост главного тренера ФК "Мариуполь", новый наставник Бабич - СМИ
13:54, 22 сентября 2017Футбол
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В приазовском ФК эту информацию пока не подтверждают.
Севидов покинул "Мариуполь" / facebook.com/footballhubua
Александр Севидов и весь тренерский штаб «Мариуполя» ушел в отставку, сообщает FootballHub со ссылкой на свои источники..
Команду возглавит экс-тренер «Черноморца» Александр Бабич.
В ФК "Мариуполь" эту новость пока не подтверждают.
Напомним, Севидов принял «Мариуполь» в июне 2016 года и вывел команду в высший дивизион. Интересно, что после 9 туров УПЛ приазовцы идут в лидирующей группе команд. И видимых причин для отставки специалиста и всего его штаба не было.
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