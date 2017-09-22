Сегодня стартует продажа билетов на матч отбора ЧМ-2018 Украина - Хорватия - от 70 до 900 гривен

Стали известны цены на билеты на матч Украина - Хорватия, который состоится в понедельник, 9 октября, в рамках отбора на ЧМ-2018, сообщает SportArena.

Билеты на матч представлены в двух категориях — Public и Business. Минимальная цена тиккетов составляет 70 гривен, максимальная — 900.

Читайте такжеШевченко вызвал семерых легионеров на матчи с Косово и ХорватиейВ категории PUBLIC - 70, 90, 100, 200, 250, 300, 400, 450, 500 гривен, а в категории BUSINESS: 500, 700, 800, 900 гривен.

Приобрести билеты, начиная с сегодняшнего дня, можно онлайн и в кассах НСК "Олимпийский".

Напомним, тиккеты на поединок Украина — Хорватия будут именными. Для их приобретения покупателю потребуется предоставить свои ФИО, серию и номер паспорта, ИНН, а также номер мобильного телефона.

Как сообщал УНИАН, на данный момент сборная Хорватии является лидером группы I. После 8 матчей в активе "клетчатых" 16 очков. На счету сборной Украины 14 баллов и 4-е место.

Победы в двух последних матчах турнира - над аутсайдером группы сборной Косово, в активе которой 1 балл (6 октября) и Хорватией позволят украинцам занять, минимум, 2-е место в группе и обеспечить себе участие в плей-офф раунде квалификации ЧМ-2018.