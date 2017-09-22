Сборная Украины обыграла России в полуфинале чемпионате мира по паралимпийскому футболу 7Х7 (видео)

В Аргентине в ночь на пятницу прошел полуфинальный матч чемпионата мира по паралимпийскому футболу (спортсмены с ДЦП, 7х7), где сборная Украины выиграла у принципиального соперника - сборной России и вышла в финал, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 2:2 (4:2 по пенальти).

Украинцы обыгрывали россиян после первого тайма (2:0), но не сумели удержать преимущество во второй половине игры - 2:2. Не изменился счет матча в дополнительное время.

А в серии пенальти проявил себя вратарь Константин Семашко, отбив два удара соперника - 4:2.

В финале сборная Украины сыгарет с командой Ирана, которая в своем полуфинале обыграла сборную Англии со счетом 3:1.

Решающий матч состоится 23 августа.