Подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере популяризации футзала между Житомирским горсоветом и ГО "Футзальный клуб Инбев Житомир"

Подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере развития и популяризации футзала между Житомирским горсоветом и общественной организацией «Футзальный клуб Инбев Житомир».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, соответствующий меморандум подписал сегодня Житомирский городской голова Сергей Сухомлин с общественной организацией «Футзальный клуб Инбев Житомир».

Этот документ обязывает участников договоренностями на взаимной основе популяризировать здоровый образ жизни.

Делать это хотят привлечением молодежи к занятиям по футзалу.

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Также в городе будут разрабатывать и реализовывать программы развития футзала среди детей, проводить соревнования по футзалу. Кроме этого, в планах участников Меморандума - организация секций и кружков по футзалу в учебных заведениях, учреждениях и организациях Житомира.

«Наша задача дать детям возможность заниматься спортом. Приятно, что в городе появилась такая сильная команда по футзалу. Сегодня в Житомире появился клуб, который играет в профессиональной лиге – Экстра-лиге. Мы будем надеяться на победы в европейских соревнованиях», – объяснил Сухомлин.

Он также пригласил жителей города поддержать житомирскую команду по футзалу в субботу, 23 сентября, во время первого домашнего поединка нового сезона высшей футзальной лиги (Экстра-лиги). На площадке спортивного комплекса «ФОК» житомирские футзалисты примут новичка дивизиона – одесский «Эпицентр К " Авангард».

"Этот клуб уже третий год подряд представляет Житомир в высшем футзальном дивизионе страны – Экстра-лиге. Руководство командой совместно осуществляют Константин Кожанов и Андрей Голякевич. Если в прошлые сезоны половину домашних игр клуб играл в нашем городе, а половину – в Киеве, то в этом году руководство команды приняло решение полностью перебазироваться в Житомир и именно здесь играть все домашние поединки и активно развивать футзал в нашем городе", - отмечают в горсовете.

Футзальный клуб «Инбев» объединяет единомышленников и любителей футзала из Житомира. Он является неоднократным призером и победителем чемпионатов Житомира, а также участником и призером всеукраинских и международных турниров. На сегодня «Инбев» является действующим чемпионом города по футзалу. Также продолжает готовиться к новому чемпионату Житомира две местные команды. В высшей лиге будет отстаивать чемпионский титул «Инбев-Полесье», а в лиге будут играть ее дублеры. Также в структуре клуба появились детские команды, где тренируются дети 2007-2008 годов рождения.