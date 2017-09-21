Руководство НТУУ КПИ подтвердило журналистам, что вице-президент ФФУ Костюченко не учился в вузе и не получал диплом

Вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко никогда не учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт" и не получал диплом, сообщила ТСН управляющая делами НТУУ КПИ Яна Цымбаленко.

"Костюченко Вадим Константинович по спискам студентов, которые закончили обучение в 1997 году не значится, Проведенной проверкой по книге выдачи дипломов" за 1997 год диплом университетом не выдавался", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе разгорелся скандал с получениием вице-президентом ФФУ фальшивого диплома, на котором построена его карьера. Согласно данным, которыми обладают журналисты, в 2014 году против Костюченко прокуратура открыла дело в связи с якобы фальшивым дипломом Киевского политехнического института.

Другие материалы доказывают, что Костюченко использовал этот диплом для получения степени магистра в еще двух вузах - Киевском национальном университете (Институт международных отношений) и Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Благодаря этому Костюченко получил III ранг государственного служащего.

Потом, во времена Виктора Януковича, он стал чиновником и работал в трех государственных структурах.

Другие материалы доказывают, что Костюченко использовал этот диплом для получения степени магистра в двух вузах – Киевском национальном университете (Институт международных отношений) и Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Благодаря этому Костюченко получил III ранг государственного служащего.Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе разгорелся скандал по поводу получения вице-президентом ФФУ фальшивого диплома, на котором построена его карьера. Согласно данным, которыми располагают журналисты, в 2014 году против Костюченко прокуратура открыла дело в связи с якобы фальшивым дипломом Киевского политехнического института. По документам, которые предоставили в КПИ, Вадим Костюченко не получал диплом этого вуза.

Кроме того, ранее Костюченко дважды работал в «Динамо» – заместителем руководителя службы корпоративных программ и связей с общественностью (1999-2003 годы) и вице-президентом (2005-2010 годы). Костюченко запомнился в киевском клубе противостоянием с болельщиками ультрас.

В 2014 году Костюченко фигурировал в СМИ как один из организаторов титушек во время Майдана. Тем не менее, сразу после "Революции Достоинства" он сумел вовремя принять правильную сторону. Его назначили на должность руководителя Приемной граждан Администрации Президента Украины.