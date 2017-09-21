Футболист "Олимпика" во второй раз подряд стал лучшим молодым игроком месяца (U-19) в Украине

Лучшим футболистом Украины в категории U-19 в августе 2017 года признан нападающий Олимпика Станислав Биленький, причем второй раз кряду., сообщает Золотой талант Украины.

До этого он победил в июльском голосовании проекта Золотой Талант. Вратарь луганской "Зари" Андрей Лунин, который выиграл три весенних опроса, вновь оказался вторым. Причем отставание от лидера оказалось больше, чем отрыв от третьего в рейтинге — полузащитника "Черноморца" Николая Мусолитина.

Читайте такжеФутболист полтавской "Ворсклы" впервые признан лучшим игроком Украины в возрастной категории U-21 Пожалуй, это справедливо. Да, Лунин — кандидат в национальную команду Украины, а Биленький в сентябре дебютировал в молодежной сборной. Да, Лунин начал играть с Зарей в Лиге Европы в групповом турнире, а Биленький и Олимпик выбыли на первом же для себя этапе квалификации ЛЕ. Все это так, но в личной встрече 6 августа Олимпик обыграл Зарю в чемпионате Украины, а Биленький забил гол в ворота Лунина.