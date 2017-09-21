Генеральный директор "Шахтера" Палкин: После матча с "Наполи" все аплодировали, многие - плакали

Генеральний директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин, рассказал о реакции харьковских болельщиков на победу «горняков» над «Наполи» в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает Footballua.tv.

- После того, как матч завершился, все аплодировали команде. Я заметил, как многие просто плакали. Что самое интересное, вы не знаете, кто это – бывший болельщик «Металлиста» или наш болельщик. Но факт тот, что этот футбол, эта игра объединила всех – и болельщиков «Металлиста», и болельщиков «Шахтера». Все были как одна единая семья.

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Все уходили со стадиона с небывалым настроением. Это важно. Независимо от того, за какой клуб ты болел раньше, что ты делал раньше... Эта игра нас всех объединила, вдохновила и, я думаю, подтолкнула на то, чтобы на следующие матчи людей приходило больше и больше на стадион.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" выиграл матч 1-го тура Лиги чемпионов у итальянского "Наполи" из Неаполя со счетом 2:1.