Матч Лиги Европы "Партизан" - "Динамо" пройдет без зрителей

В связи с решением Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА, которое поддержал Апелляционный орган УЕФА, сербский ФК «Партизан» (Белград) обязан сыграть свои следующие два домашних матча УЕФА за закрытыми дверями, сообщает ФК "Динамо" (Киев).

Поводом для такого решения стали инциденты, имевшие место во время матчей второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ФК «Партизан» и ФК «Будучност» (Подгорица, Черногория) и третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ФК «Партизан» и ФК «Олимпиакос» (Пирей, Греция).

Соответственно, матч ФК «Партизан» - ФК «Динамо» Киев, который должен состояться в рамках 2-го тура Лиги Европы 28 сентября 2017 года, пройдет без зрителей.

"Мы сожалеем, что болельщики ФК «Динамо» не смогут поддержать команду во время выездного матча в Сербии", - говорится в сообщении на сайте киевского клуба.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" в первом туре группового этапа ЛЕ обыграло албанский "Скендербеу" со счетом 3:1, в то время как "Партизан" и швейцарский "Янг Бойз" сыграли вничью - 1:1.