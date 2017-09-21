В деле положительной допинг-пробы Срны появились новые подробности

Капитан "Шахтера" Дарио Срна, вероятней всего, сдал положительный тест на допинг весной этого года после одного из матчей чемпионата или Кубка Украины.

Как сообщает хорватское издание Sportske Novosti, весной Срна четыре или пять раз проходил допинг-контроль, и только один из этих тестов дал положительный результат. При этом все они пришлись на тот период, когда "Шахтер" не проводил еврокубковые поединки - "горняки" выбыли из Лиги Европы еще 23 февраля.

Вероятность того, что Срна мог сдать положительный допинг-тест после матча Лиги чемпионов с "Наполи" (13 сентября), исключена, поскольку результаты теста нельзя получить в столь быстрые сроки.

Напомним, после матча между "Шахтером" и "Наполи" в Лиге чемпионов издание "Спортивка" распространило информацию о том, что Дарио Срна провалил допинг-тест. После этого хорват не отправился с командой на матч УПЛ против "Черноморца". Сам игрок и ФК "Шахтер" не комментировали эти слухи. Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека заверил, что отсутствие Дарио обусловлено обычной ротацией состава.