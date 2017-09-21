Игрок "Карпат" и сборной Украины Федецкий про драку с фанатами: "Со мной все нормально

Защитник сборной Украины и львовских "Карпат" Артем Федецкий, которого ударил по лицу один из фанатов клуба, заявил, что футболисты уладят все проблемы с ультрас, сообщает Сегодня.

Комментируя инцидент, опытный игрок отметил, что "бело-зеленые" обязательно справятся с кризисом.

Читайте такжеПолиция завела два уголовных дела после матча "Прикарпатье" - "Карпаты""Со мной все нормально, со здоровьем, слава богу, никаких проблем нет. Спасибо за беспокойство. То, что случилось вчера, все уже в интернете – много всего написано, показано… Мне добавить нечего, и комментировать ничего не хочется. Скажу одно: мы со своими болельщиками сами разберемся. Все у нас будет нормально, и результаты мы поправим", – отметил Федецкий.

Как сообщал УНИАН, накануне из-за беспорядков с участием фанатов "Карпат" арбитр прервал матч Кубка Украины "Прикарпатье" - "Карпаты". Игра была остановлена на 65-й минуте,но спустя некоторое время продолжена.

Уже после игры автобус с футболистами команды был остановлен и между игроками и разъяренными фанатами клуба произошел конфликт.