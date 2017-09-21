Ярмоленко попал в сборную Бундеслиги по версии Kiсker
15:09, 21 сентября 2017Футбол
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Украинец - один из двух игроков "Боруссии", кто вошел в символическую команду по итогам тура.
Ярмоленко вошел в символическую сборную тура по версии Kicker / imago
Авторитетное немецкое издание Kicker назвало символическую сборную 5-го тура Бундеслиги. В команду тура впервые попал украинский полузащитник «Боруссии» Андрей Ярмоленко.
Кроме Ярмоленко, «Боруссию» также представляет полузащитник Кристиан Пулишич.
Напомним, в матче 5-го тура Бундеслиги «Боруссия» разгромила «Гамбург» - 3:0, а Ярмоленко принял участие в двух забитых мячах своей команды.
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