Ярмоленко попал в сборную Бундеслиги по версии Kiсker

15:09, 21 сентября 2017
Футбол
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Украинец - один из двух игроков "Боруссии", кто вошел в символическую команду по итогам тура.

Ярмоленко вошел в символическую сборную тура по версии Kicker / imago

Авторитетное немецкое издание Kicker назвало символическую сборную 5-го тура Бундеслиги. В команду тура впервые попал украинский полузащитник «Боруссии» Андрей Ярмоленко.

Кроме Ярмоленко, «Боруссию» также представляет полузащитник Кристиан Пулишич.

Напомним, в матче 5-го тура Бундеслиги «Боруссия» разгромила «Гамбург» - 3:0, а Ярмоленко принял участие в двух забитых мячах своей команды.

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