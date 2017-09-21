Главный тренер "Шахтера" пригласил Ахметова поддержать команду на стадионе

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека пригласил президента «горняков» Рината Ахметова поддерживать команду на стадионе.

«Очень повезло, что наш президент так любит футбол. Каждый день он волнуется, звонит, спрашивает о команде. А когда случаются встречи, они продолжаются часами. Мы можем говорить о футболе бесконечно. Президент, я снова приглашаю вас на стадион поддержать нашу команду. Мы очень будем ждать вас. Если вы будете с нами, это принесет нам невероятную радость!», — заявил Фонсека, которого цитирует телеканал "Футбол".

Отметим, что сегодня Ринату Ахметову исполняется 51 год.