Главный тренер "Шахтера" пригласил Ахметова поддержать команду на стадионе
14:13, 21 сентября 2017Футбол
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Паулу Фонсека: "Повезло, что Ахметов так любит футбол".
Паулу Фонсека пригласил Рината Ахметова на стадион / shakhtar.com
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека пригласил президента «горняков» Рината Ахметова поддерживать команду на стадионе.
«Очень повезло, что наш президент так любит футбол. Каждый день он волнуется, звонит, спрашивает о команде. А когда случаются встречи, они продолжаются часами. Мы можем говорить о футболе бесконечно. Президент, я снова приглашаю вас на стадион поддержать нашу команду. Мы очень будем ждать вас. Если вы будете с нами, это принесет нам невероятную радость!», — заявил Фонсека, которого цитирует телеканал "Футбол".
Отметим, что сегодня Ринату Ахметову исполняется 51 год.
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