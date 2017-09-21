Полиция завела два уголовных дела после матча "Прикарпатье" - "Карпаты"

По фактам нарушений во время матча 1/16 финала Кубка Украины "Прикарпатье" - "Карпаты" (2:1) было начато два уголовных производства.

Об этом сообщается на странице в Facebook Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Действия злоумышленников квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за хулиганство и сопротивление правоохранительным органам.

Напомним, что болельщики "Карпат" едва не сорвали матч, начав после второго гола хозяев зажигать дымовые шашки в гостевом секторе, а самые рьяные даже пытались прорваться на поле.

Нарушения правопорядка продолжились и после финального свистка. Фанаты "Карпат" применяли пиротехнику, также выбежали на поле и бросали камни в полицейских, пытаясь продавить оцепление.

В результате противоправных действий трем работникам полиции были причинены телесные повреждения, других обращений от пострадавших в полицию не поступало.

Уголовные дела заведены по статьям 296 ч.3 (хулиганство) и 345 ч.2 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).