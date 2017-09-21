Ярмоленко признан игроком матча "Гамбург" - "Боруссия" в Бундеслиге

Немецкое издание Revier Sport поставило полузащитнику дортмундской «Боруссии» Андрею Ярмоленко максимальную оценку (1) за матч «Гамбург» – «Боруссия» (0:3).

Напомним, в Германии высшей оценкой в футболе является "единица", за ней идет "двойка" и так далее.

Также издание прокомментировало игру Ярмоленко:

«Игрок матча. Кроме результативной передачи на Обамеянга и предголевого углового, Ярмоленко отлично ассистировал партнерам, которые не смогли по разным причинам забить. Мог отметиться голом и сам, но с убойной позиции пробил выше ворот. Возможно, его взаимодействие с партнерами пока не идеально в каждом эпизоде, но это было бы слишком всего через две недели после перехода в команду».

Как сообщал УНИАН, Ярмоленко принял участие в двух голах «Боруссии» в матче против «Гамбурга». После перехода в Дортмунд Андрей принимал участие во всех голах команды, когда был на поле.