Фанаты "Карпат" устроили дебош в Ивано-Франковске: драки с полицией и разборки с игроками (видео)

Фанаты львовских "Карпат" жестко восприняли проигрыш своего клуба в Ивано-Франковске от "Прикарпатья" (1:2) на ранней стадии Кубка Украины.

По дороге домой болельщики "Карпат" остановили автобус своей команды, требуя объяснения поражению, и только полиция сумела предотвратить усугубление ситуации, сообщает Sport Arena.

Как сообщает на своей странице в Facebook депутат львовского городского совета и основатель гражданского сообщества "Варта 1" Игорь Зинкевич, около часа ночи в районе Сокильников был остановлен автобус "Карпат".

«Люди, которые назвались фанами "Карпат", решили выяснить причины поражения в Ивано-Франковске. На месте остановки автобуса случился конфликт», — говорится в сообщении.

Случайные проезжающие вызвали на место событий полицию.

«Конфликт продолжался в течение некоторого времени, после чего полиция решила вызвать на помощь спецназ, чтобы предотвратить драку. Некоторые люди, которые перекрыли движение и начали конфликт, были задержаны до выяснения обстоятельств», - пишет Зинкевич.

В сопровождении полиции автобус с игроками Карпат был доставлен на базу клуба.

До этого вечером болельщики "Карпат" едва не сорвали непосредственно сам матч против "Прикарпатья". После второго гола хозяев поля в гостевом секторе "Карпат" зажгли дымовые шашки, а некоторые самые рьяные пытались прорваться на поле.

Усилиями полиции и, как сообщается, ветеранов АТО, которые живым щитом стали между поле и трибуной "Карпат", удалось избежать расправы над игроками. Игра была приостановлена и была велика вероятность того, что могла быть отменена в связи с событиями на стадионе.

После матча прямо на стадионе случился еще один конфликт между болельщиками "Карпат" и правоохранительными органами.

В последнее время болельщики "Карпат" не раз выражали свое негативное отношение к результатам команды. После домашнего поражения от "Вереса" (1:6) представители фан-сектора вынудили игроков снять футболки клуба.

В середине августа после поражения в чемпионате от "Мариуполя" (0:3) болельщики "Карпат" обещали погром в случае, если команда проиграет в Ивано-Франковске.