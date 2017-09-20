Ярмоленко сделал две голевые передачи в победном матче "Боруссии" против "Гамбурга"

В Гамбурге завершился матч 5-го тура чемпионата Германии по футболу среди команд Бундеслиги, в котором "Боруссия" из Дортмунда обыграла "Гамбург", а украинский легионер Андрей Ярмоленко сделал две голевые передачи, сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 0:3.

Ярмоленко принял непосредственное участие в первых двух голах своей команды.

Читайте такжеТренер "Боруссии" дал оценку игре Ярмоленко в поединке Лиги чемпионов На 24-й минуте украинский легионер навесил на линию вратарской со штрафного с правого фланга, который сам же и заработал, и Топрак нанес несильный удар - мяч попал в Шинджи Кагаву, который расстрелял ворота хозяев поля.

А на 62-й минуте после передачи от Пулишича Ярмоленко справа вошел в штрафную, финтами накрутил оппонента и сделал то ли прострел, то ли удар в район дальнего угла, где Пьер-Эмерик Обамеянг замкнул прострел и отправил мяч в уже пустые ворота.

На 67-й минуте Ярмоленко ушел с поля - был заменен на Максимилиана Филиппа.

Как собщал УНИАН, Ярмоленко перешел в "Боруссию" в начале сентября 2017 года и забил гол за новую команду в первом же матче сезона в Лиге чемпионов, отличившись в игре против английского "Тоттенхема".

В матчах немецкой Бундеслиги он пока голов не забивал.