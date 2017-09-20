Мадрид примет финал Лиги чемпионов-2018/19, Баку - финал Лиги Европы

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/19 состоится в Мадриде, а финал Лиги Европы - в Баку, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Финал главного еврокубка состоится 1 июня 2019 года. Матч пройдет на домашней арене клуба "Атлетико" "Эстадио Метрополитен".

В УЕФА напоминают, что другой мадридский стадион "Сантьяго Бернабеу" принимал финалы еврокубков в 1957, 1969, 1980 и 2010 годах.

В Баку финал еврокубка состоится впервые. Решающий матч второго по значимости турнира - Лиги Европы - пройдет тремя днями ранее, 29 мая. Новая арена в столице Азербайджана была главной ареной Первых Европейсикх игр Баку-2015. Здесь прошли Церемонии открытия и закрытия Игр, а также турнир по легкой атлетике.