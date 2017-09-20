Матч Кубка Украины "Прикарпатье" - "Карпаты" был приостановлен из-за беспорядков

Фанаты львсвских "Карпат" устроили беспорядки во время выездного матча Кубка Украины по футболу против "Прикарпатья" в Ивано-Франковске, сообщает SportArena.

Судья был вынужден прервать игру при счете 2:0 в пользу хозяев поля.

Фаны гостей явно недовольны текущим положением дел в команде в целом и поединком Кубка Украины с "Прикарпатьем" в частности. Еще до матча они обещали акции протеста, в случае плохой игры львовян в Ивано-Франковске.

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В результате, фаны "Карпат" устроили потасовку на трибунах, а затем попробовали прорваться на поле. Все это вынудило рефери приостановить матч.

Впрочем, спустя некоторое время ситуацию на трибунах успокоилась и матч был продолжен.

Как сообщал УНИАН, "Карпаты" в нынешнем сезоне угодили в кризис и недавно сменили тренера — вместо Серхио Наварро команду возглавил Сергей Зайцев.