"Барселона" выступила с заявлением на тему возможного отделения Каталонии от Испании
Клуб заявил, что поддерживает волю большинства каталонцев в вопросе о независимости.
«Барселона» опубликовала официальное коммюнике относительно ситуации в Каталонии, которая намерена провести референдум по вопросу отделения от Испании.
«Вслед за событиями, произошедшими в последние дни, и особенно сегодня, в свете нынешней политической ситуации в Каталонии футбольный клуб «Барселона», сохраняя верность своему историческому стремлению к защите нации, приверженность демократии, свободе слова и самоопределению, осуждает любые действия, которые могут препятствовать свободному выражению этих прав.
Следовательно, футбольный клуб «Барселона» публично выражает свою поддержку всем людям и организациям, работающим, чтобы гарантировать эти права.
«Барселона», сохраняя полное уважение к разнородному составу членов клуба, продолжит поддерживать волю большей части населения Каталонии и будет делать это в вежливой, мирной и достойной форме», – сказано в тексте, опубликованном на официальном сайте клуба.
Отметим, что референдум об отделении Каталонии от Испании запланирован на 1 октября.