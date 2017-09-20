"Барселона" выступила с заявлением на тему возможного отделения Каталонии от Испании

«Барселона» опубликовала официальное коммюнике относительно ситуации в Каталонии, которая намерена провести референдум по вопросу отделения от Испании.

«Вслед за событиями, произошедшими в последние дни, и особенно сегодня, в свете нынешней политической ситуации в Каталонии футбольный клуб «Барселона», сохраняя верность своему историческому стремлению к защите нации, приверженность демократии, свободе слова и самоопределению, осуждает любые действия, которые могут препятствовать свободному выражению этих прав.

Следовательно, футбольный клуб «Барселона» публично выражает свою поддержку всем людям и организациям, работающим, чтобы гарантировать эти права.

«Барселона», сохраняя полное уважение к разнородному составу членов клуба, продолжит поддерживать волю большей части населения Каталонии и будет делать это в вежливой, мирной и достойной форме», – сказано в тексте, опубликованном на официальном сайте клуба.

Отметим, что референдум об отделении Каталонии от Испании запланирован на 1 октября.