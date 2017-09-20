Четыре из шести клубов Премьер-лиги вышли в 1/8 финала Кубка Украины (результаты всех матчей)

В среду состоялись матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу, где кропивницкая "Зирка" и львовские "Карпаты" сенсационно приграли командам из низших дивизионов и выбыли из розыгрыша, сообщает официальный сайт турнира.

Сначала громкая сенсация грянула в Бериславе, где симферопольская "Таврия" (2 лига) одолела представителя УПЛ "Зирку". Команды забили друг другу по два быстрых гола (до 20-й минуты), а потом выжидали. В итоге, решающий голзабила "Таврия" - 3:2, которая сыграет в 1/8 финала Кубка Украины.

Читайте такжеМатч Кубка Украины "Прикарпатье" - "Карпаты" был приостановлен из-за беспорядков А затем львовские "Карпаты" не менее неожиданно уступили в Ивано-Франковске "Прикарпатью" - 1:2. При этом, по ходу матча львовяне проигрывали со счетом 0:2, чем очень сильно разозлили своих фанатов.

Еще четыре представителя УПЛ - "Сталь", "Мариуполь", "Верес" и "Ворскла" - продолжат борьбу в турнире.

Как сообщал УНИАН, согласно регламенту нынешнего Кубка Украины, на стадии 1/8 финала к 10 победителям предыдущей стадии соревнований присоединяются 6 лучих команд УПЛ по итогам прошлого сезона 2017/18.

Кубок Украины. 1/16 финала.

Гелиос (Д2) — Десна (Д2) - 1:2

Жемжучина (Д2) — Сталь (Д1) - 1:1 (серия пенальти - 1:4)

Таврия (Д3) — Зирка (Д1) - 3:2

Колос (Д2) — Мариуполь (Д1) - 1:2

Агробизнес (Д3) — Верес (Д1) - 1:2 (д.в.)

Ингулец (Д2) — Арсенал (Д2) - 0:0 (серия пенальти - 5:6)

Авангард (Д2) — Ворскла (Д1) - 0:2

Прикарпатье (Д3) — Карпаты (Д1) - 2:1

Демня (аматоры) — Львов (Д3) - 1:2

Днепр-1 (Д3) — Горняк-Спорт (Д2) - 1:0