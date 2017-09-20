"Челси" может быть наказан ФИФА
14:58, 20 сентября 2017Футбол
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Лондонский клуб подозревается в нарушении правил по подписанию молодых футболистов.
Роман Абрамович / chelseablues.ru
ФИФА подозревает лондонский «Челси» в несоблюдении правил при оформлении трансферов игроков до 18 лет, информирует The Sun. В международном футбольном органе уже начали расследовать эту ситуацию.
В 2009-м году «синие» получали запрет от ФИФА регистрировать игроков в течение двух трансферных окон за незаконное подписание Гаэля Какуты.
Отметим, что "Челси" под руководством Антонио Конте после 5-ти туров идет на 3-м месте в чемпионате Англии.
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