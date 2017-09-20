Нападающий "Динамо" Кравец закупил дорогостоящую аппаратуру для роддома одной из больниц

Нападающий "Динамо" Артем Кравец вместе с супругой Анной закупил необходимое медицинское оборудование для родильного отделения центральной районной больницы города Сокаль (Львовская обл).

В конце прошлого года футболист начал масштабный благотворительный аукцион, в рамках которого удалось собрать внушительную сумму. Вырученные средства Артем и Анна решила направить на покупку оборудования в родильное отделение больницы. А спонсор, который приобрел одну из футболок Артема, согласился оплатить ремонт.

До этого в родильном отделении не было даже самого необходимого оснащения, а теперь появилось современное оборудование. В частности, Анна и Артем приобрели и передали в больницу аппарат УЗИ, открытую реанимационную систему, лампу для фототерапии, инкубатор для новорожденных, пульсоксиметр неонатальный, аппарат для отсасывания слизи у новорожденных, кровати для младенцев, столы для пеленания для родильных залов, матрасы с подогревом.

"Это большое позитивное событие и для будущих мам, и для нас. Конечно, своими силами такую дорогостоящую аппаратуру мы приобрести не смогли бы. Поэтому для нас оборудование, которое привезли Аня с Артемом – это просто космос!", - сказала заведующая родильным отделением Надежда Кравцова, сообщает официальный сайт "Динамо".

Сокаль – районный центр, ежегодно в больнице этого города принимают 850 родов. Теперь, благодаря семье Кравцов, дети будут рождаться в улучшенных условиях.

Узнав о том, что в их город приехал известный нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец, пообщаться с ним в Сокальскую больницу пришли воспитанники местной футбольной школы. Для юных футболистов Артем оставил автографы, а затем все сделали совместное фото на память.

На прощание Артем и Аня подарили родильному отделению футболку с автографом и наилучшими пожеланиями для будущих мам и их деток.