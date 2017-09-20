Легендарный стадион "Ацтека" в Мексике пострадал из-за землетрясения

Легендарный стадион "Ацтека" в Мехико был поврежден во время сильного землетрясения в Мексике, сообщает Mediotiempo.

Ущерб, нанесенный стадиону, пока неизвестен, однако в ближайшее время должна быть произведена его оценка.

По этой причине был отменен матч Кубка Мексики "Америка" — "Крус Асуль", однако позднее Лига также перенесла все остальные встречи турнира.

Читайте такжеВо время землетрясения в Мексике обрушилась школа, 25 человек погиблиОжидается, что в ближайшие выходные также не будет сыграно Суперкласико между "Америкой" и "Чивасом" в рамках национального чемпионата.

Стадион "Ацтека", вмещающий 87 тысяч зрителей, стал первым в истории, который принял два финала чемпионатов мира (1970 и 1986).

Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,1 баллов по шкале Рихтера произошло во вторник в центральной Мексике, унеся жизни уже более 200 человек.

Напомним, что лишь в начале сентября на юге страны также произошел толчок магнитудой 8,2, унесший жизни не менее 100 человек.