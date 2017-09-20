Месси забил 40 голов в 40 матчах за "Барселону" в 2017 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в поединке чемпионата Испании с «Эйбаром» (6:1) оформил покер (забил 4 гола в одном матче). Еще по голу в ворота соперников забили Паулиньо и Суарес, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Таким образом, в 40 играх за каталонский клуб в 2017 году во всех турнирах Лионель Месси забил уже 40 мячей.

На старте текущего сезона на счету Месси 12 голов: 9 — в чемпионате, 2 – в Лиге чемпионов и еще один в Суперкубке Испании.

Месси возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Испании-2017/18, имея 9 голов. У ближайшего преследователя Симоны Дзадзы («Валенсия») 4 мяча.