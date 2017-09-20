Коноплянка впервые в сезоне не попал в стартовый состав "Шальке", сыграв тайм против "Баварии"
Украинец заметно обострил игру во втором тайме, но его команда все равно проиграла.
Полузащитник немецкого "Шальке" украинец Евгений Коноплянка начал на скамейке запасных матч 5-го тура Бундеслиги против «Баварии».
Украинский игрок вышел на замену на 46-й минуте уже при счете 2:0 в пользу "Баварии", сообщает Sport Arena.
Коноплянка заметно обострил игру «Шальке». За 45 минут он нанес 2 удара (1 в створ) и отдал 11 передач (точность 72%). На 57-й минуте Евгений имел возможность забивать после впечатляющего сольного прорыва, но мяч после его удара пролетел впритирку со штангой.
Действия украинца не помогли "Шальке" избежать поражения на своем поле - 0:3.
Евгений Коноплянка впервые в сезоне оказался вне основного состава "Шальке". В первых двух матчах он забил 3 гола, но затем в трех играх подряд не отличался ни забитыми мячами, ни результативными передачами.