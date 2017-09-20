Коноплянка впервые в сезоне не попал в стартовый состав "Шальке", сыграв тайм против "Баварии"

Полузащитник немецкого "Шальке" украинец Евгений Коноплянка начал на скамейке запасных матч 5-го тура Бундеслиги против «Баварии».

Украинский игрок вышел на замену на 46-й минуте уже при счете 2:0 в пользу "Баварии", сообщает Sport Arena.

Коноплянка заметно обострил игру «Шальке». За 45 минут он нанес 2 удара (1 в створ) и отдал 11 передач (точность 72%). На 57-й минуте Евгений имел возможность забивать после впечатляющего сольного прорыва, но мяч после его удара пролетел впритирку со штангой.

Действия украинца не помогли "Шальке" избежать поражения на своем поле - 0:3.

Евгений Коноплянка впервые в сезоне оказался вне основного состава "Шальке". В первых двух матчах он забил 3 гола, но затем в трех играх подряд не отличался ни забитыми мячами, ни результативными передачами.