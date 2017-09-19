"Динамо" приняло решение о проведении матча с "Вересом" без зрителей исключительно в интересах болельщиков - заявление клуба

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) информирует болельщиков, что решением Апелляционного комитета ФФУ отказано в удовлетворении жалобы клуба на решение КДК ФФУ о наказании ФК "Динамо" матчем без зрителей и денежным штрафом, сообщается на официальном сайте ФК "Динамо".

Согласно решению вышеуказанных органов футбольных институций, следующий домашний матч чемпионата Премьер-лиги должен состояться при пустых трибунах.

По состоянию на 19.09.2017 ФК "Динамо" не получил ни одного официального документа из Апелляционного комитета ФФУ об указанном решении, которое было устно объявлено нашему представителю на заседании комитета.

Однако, оценивая законность указанного решения, учитывая ограниченность времени на подготовку следующего футбольного матча, руководство ФК "Динамо" приняло решение о выполнении решения ФФУ и проведения матча 23.09.2017 с "Вересом" при пустых трибунах.

"Это решение принято исключительно в интересах болельщиков, желающих посетить следующий домашний матч с донецким "Шахтером" и мы, в свою очередь, не можем их оставить без праздника футбола, который в условиях очередной халатности и неповоротливости футбольных чиновников поставлен под угрозу", - подчеркивается в заявлении клуба.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Верес" состоится 23 сентября. Начало игры - в 19.30.

Игра "Динамо" - "Шахтер" должна состоятся в рамках 13-го тура УПЛ (базовая дата - 21 октября).. УПЛ еще не назначала даты и время начала матчей этого тура.