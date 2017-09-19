Футболист полтавской "Ворсклы" впервые признан лучшим игроком Украины в возрастной категории U-21

Впервые в истории проекта Золотой Талант, который определяет лучших молодых футболистов Украины в категориях U-21 и U-19 с 2013 года, игроком месяца стал представитель "Ворсклы" — левый защитник национальной сборной Украины Николай Матвиенко, сообщает Goldtalant.com.ua.

Уроженец Крыма и выпускник академии "Шахтера", в 2017-м году совершил качественный рывок в карьере. Этому поспособствовала аренда сначала в "Карпат", потом — в "Ворсклу". Матвиенко в марте дебютировал в национальной команде, а по итогам августа был признан лучшим футболистом Украины в категории U-21.

Из 115 экспертов, которые приняли участие в августовском опросе, Матвиенко выделили 81, причем 47 из них — под №1. Это позволило полтавчанину обойти лучшего игрока июля — Виктора Цыганкова (73 раза упоминался в тройках) и лучшего игрока марта, апреля и мая — Артема Беседина. Футболист "Ворсклы" на пьедестале сменил игроков "Динамо".