"МЮ" попросил фанатов воздержаться от пения песни про размеры пениса Ромелу Лукаку (видео)

В «Манчестер Юнайтед» поступил запрос от антидискриминационной организации Kick It Out с просьбой заставить фанатов не петь песню, в которой есть строчки о размерах пениса бельгийского легионера команды нападающего Ромелу Лукаку, сообщает sport.tut.by.

Представители организации считают, что в песне скрыт расистский смысл, и просят искоренить его с трибун во избежание различных наказаний: «Расистские стереотипы неприемлемы, несмотря на желание оказать поддержку игроку».

«Манчестер Юнайтед» объявил, что будет сотрудничать с Kick It Out, и попросил фанатов воздержаться от пения оскорбительной песни. Хотя сам бельгийский нападающий был не против этой песни.

— Ромелу Лукаку. Наш большой талантливый нападающий и лучший бомбардир лиги. Он сильный и мощный зверь, у которого огромный пенис, как и у всех черных парней, — поется в песне.