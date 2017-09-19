Голкипер "Черноморца" Гутар признан лучшим игроком 9 тура УПЛ
17:15, 19 сентября 2017Футбол
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Вратаря признали лучшими эксперты Лиги.
Гутар не пропустил ни одного голе от лидера чемпионата Украины "Шахтера" / upl.ua
По итогом голосования за звание лучшего игрока 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги победу одержал белорусский голкипер одесского «Черноморца» Александр Гутар, который в матче с «Шахтером» отбил несколько «мертвых» мячей, сообщает УПЛ.
По результатам голоосования он более чем в два раза опередил хавбека «Александрии» Сергея Старенького.
Такое решение принял экспертный совет УПЛ.
В состав экспертного совета УПЛ входят Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Дмитрий Поворознюк, Игорь Цыганик, Игорь Яворский, Геннадий Орбу, Анатолий Чанцев, Леонид Буряк.
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