Голкипер "Черноморца" Гутар признан лучшим игроком 9 тура УПЛ

По итогом голосования за звание лучшего игрока 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги победу одержал белорусский голкипер одесского «Черноморца» Александр Гутар, который в матче с «Шахтером» отбил несколько «мертвых» мячей, сообщает УПЛ.

По результатам голоосования он более чем в два раза опередил хавбека «Александрии» Сергея Старенького.

Такое решение принял экспертный совет УПЛ.

В состав экспертного совета УПЛ входят Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Дмитрий Поворознюк, Игорь Цыганик, Игорь Яворский, Геннадий Орбу, Анатолий Чанцев, Леонид Буряк.