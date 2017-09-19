Сборная Украины перед матчами с Косово и Хорватией вновь соберется в Харькове

Стал известен график подготовки национальной сборной Украины к решающим матчам отбора ЧМ-2018 с Косово и Хорватией.

Как сообщает zbirna.com, в понедельник, 2 октября, игроки сборной соберутся в Харькове и поселятся в отеле Superior Golf and SPA Resort. Здесь же команда собиралась перед матчами против Турции и Исландии.

Поскольку матч с командой Косово состоится в пятницу (6 октября), по сравнению с прошлым сбором на подготовку у команды Андрея Шевченко будет на сутки меньше.

Читайте такжеШевченко вызвал семерых легионеров на матчи с Косово и ХорватиейВ албанский город Шкодер, где и состоится матч против Косова, сборная отправится в четверг, 5 октября.

В ночь после матча Косово - Украина, который состоится на стадионе "Лоро Боричи" вечером 6 октября, сборная вылетит в Киев, где поселится в Fairmont Grand Hotel.

9 октября на киевском НСК "Олимпиский" пройдет матч с Хорватией, который начнется (также, как и матч против Косово) в 21.45. Напомним, в двух поединках сборную Украины устроят только две победы.

Напомним, как сообщал УНИАН, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайшие матчи семь легионеров. Полный список футболистов будет оглашен позже.