Легендарный защитник "МЮ" Рио Фердинанд ушел в бокс после смерти жены

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд после завершения футбольной карьеры нашел вдохновение в единоборствах.

О возвращении Фердинанда в большой спорт в новом амплуа сообщает британское издание The Telegraph. Сегодня знаменитый футболист официально подтвердил свой дебют в профессиональном боксе на пресс-конференции в Лондоне.

Фердинанд готов выйти на профессиональный ринг, получить лицензию и поучаствовать хотя бы в одном бою.

«Шанс проявить себя в новом спорте был настоящим вызовом. Бокс — потрясающий вид спорта как для тела, так и для ума. У меня всегда была страсть к нему, и этот вызов — отличная возможность показать людям, что можно сделать», — говорит Фердинанд.

Читайте такжеЛегенда легкой атлетики Усэйн Болт будет тренироваться с дортмундской "Боруссией"Сообщается, что бокс для Фердинанда стал не только способом продолжить спортивную карьеру, но и утешением: жена Рио Фердинанда Ребекка скоропостижно умерла от рака, и футболист остался один с тремя детьми.

Бокс помог Рио пережить смерть супруги. Фердинанд долго готовился к смене профессии. В течение года публиковал в Instagram видео и фото с тренировок.

Рио Фердинанд (рост – 189 см, вес – 87 кг) может выступать в тяжелом весе (до 90,7 кг) или же замахнуться на супертяжелый дивизион.

Напомним, в августе в профессиональном боксе себя попробовал звезда боев ММА Конор Макгрегор. Эксперимент провалился: ирландец был нокаутирован завершившим карьеру Флойдом Мэйвезером.

У Фердинанда есть и более удачный пример. Экс-футболист "Шеффилда" Кертис Вудхаус стал чемпионом Британии в первом полусреднем весе.