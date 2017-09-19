Вратарь сборной Германии Нойер сломал ногу и вернется на поле в январе

Вратарь сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер вновь сломал ногу и выбыл на несколько месяцев. Об этом сообщает издание Bild.

По информации источника, травму голкипер получил на одной из последних тренировок. Реабилитация у немца может занять около трех месяцев.

Стоит отметить, что у Нойера был перелом ноги весной 2017 года. Из-за этого он пропустил Кубок Конфедераций-2017.

Как сообщил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, сейчас Нойер успешно перенес операцию на левой ноге и вернется на поле не ранее января следующего года.

«Факт очередной травмы Мануэля ужасает. Самое главное – операция прошла отлично, мы с нетерпением ждем капитана в строю. Ожидается, что он вернется в январе», - отметил Румменигге.