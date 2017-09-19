Вратарь сборной Германии Нойер сломал ногу и вернется на поле в январе

14:04, 19 сентября 2017
Футбол
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Это уже второй перелом у Мануэля Нойера в течение этого года.

eurosport.com

Вратарь сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер вновь сломал ногу и выбыл на несколько месяцев. Об этом сообщает издание Bild

По информации источника, травму голкипер получил на одной из последних тренировок. Реабилитация у немца может занять около трех месяцев. 

Стоит отметить, что у Нойера был перелом ноги весной 2017 года. Из-за этого он пропустил Кубок Конфедераций-2017. 

Как сообщил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, сейчас Нойер успешно перенес операцию на левой ноге и вернется на поле не ранее января следующего года. 

«Факт очередной травмы Мануэля ужасает. Самое главное – операция прошла отлично, мы с нетерпением ждем капитана в строю. Ожидается, что он вернется в январе», - отметил Румменигге.

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Теги: #Нойер травма#Мануэль Нойер