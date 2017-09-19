Финал Лиги чемпионов-2018/19 состоится в Баку - СМИ

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится в столице Азербайджана Баку, сообщает AS со ссылкой на Onda Cero.

Несмотря на то, что официальное решение по этому поводу УЕФА обнародует лишь завтра, в прессу уже попали ключевые подробности выбора места проведения решающего поединка Лиги чемпионов следующего сезона.

На право проведения финального матча претендовал Олимпийский стадион в Баку, а также стадион в Мадриде "Ванда Метрополитано", являющийся новой клубной ареной "Атлетико".

В итоге в УЕФА пришли к решению отдать финал Баку, причем об этом решении уже знают обе стороны.

Мотивы отказа Мадриду, как сообщает источник, банальны — на "Ванда Метрополитано" предусмотрено лишь 7 тысяч вип-мест, что с точки зрения УЕФА крайне мало для проведения финального поединка и непривлекательно с точки зрения маркетинговых и финансовых аспектов.

По этой причине выбор был сделан в пользу Олимпийского стадиона в Баку, открытие которого состоялось в марте 2015 года.

Напомним, финальный поединок Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 26 мая следующего года в Киеве на НСК "Олимпийский".