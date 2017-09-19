Шевченко вызвал семерых легионеров на матчи с Косово и Хорватией

12:21, 19 сентября 2017
Футбол
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В сборную вернулся защитник Кучер, но снова остались вне заявки Селезнев и Зозуля.

Андрей Шевченко вызвал Ярмоленко и еще шестерых легионеров на матче с Косово и Хорватией / Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор главной команды, который включает в себя отборочные матчи чемпионата мира против сборных Косово (6 октября) и Хорватии (9 октября), семь игроков, выступающих в иностранных чемпионатах.

Читайте такжеИзвестный футболист Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной УкраиныКак сообщила пресс-служба ФФУ, вызовы уже получили Евгений Коноплянка («Шальке 04», Германия), Андрей Ярмоленко («Боруссия Д», Германия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Ротань, Эдуард Соболь (оба - «Славия», Чехия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия) и Александр Кучер («Кайсериспор», Турция).

Согласно регламенту ФИФА, приглашение футболистов из иностранных чемпионатов на сбор национальной команды было отправлено заранее. Полный список игроков, вызванных на октябрьский сбор, будет объявлен позже.

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