Шевченко вызвал семерых легионеров на матчи с Косово и Хорватией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор главной команды, который включает в себя отборочные матчи чемпионата мира против сборных Косово (6 октября) и Хорватии (9 октября), семь игроков, выступающих в иностранных чемпионатах.

Читайте такжеИзвестный футболист Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной УкраиныКак сообщила пресс-служба ФФУ, вызовы уже получили Евгений Коноплянка («Шальке 04», Германия), Андрей Ярмоленко («Боруссия Д», Германия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Ротань, Эдуард Соболь (оба - «Славия», Чехия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия) и Александр Кучер («Кайсериспор», Турция).

Согласно регламенту ФИФА, приглашение футболистов из иностранных чемпионатов на сбор национальной команды было отправлено заранее. Полный список игроков, вызванных на октябрьский сбор, будет объявлен позже.