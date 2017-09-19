Игроки "ПСЖ" Неймар и Кавани едва не подрались за право бить пенальти

Футболисты "ПСЖ" бразилец Неймар и уругваец Эдинсон Кавани едва не подрались в раздевалке из-за ситуации с пенальти в матче чемпионата Франции с "Лионом", сообщает L'Equipe.

Читайте также"ПСЖ" за месяц продал футболки с именем Неймара на сумму 12 миллионов евроПарижский клуб в воскресенье дома обыграл "Лион" со счетом 2:0 благодаря двум голам в концовке матча, а на 79-й минуте Кавани не реализовал пенальти. Перед этим между ним и Неймаром были разногласия относительного того, кто должен бить этот 11-метровый. Также во время игры между Кавани и другим бразильцем Дани Алвесом произошел спор, кто исполнит штрафной удар, который в итоге пробил Неймар.

После матча Кавани высказал Неймару свои претензии за споры перед пробитием пенальти. В результате между футболистами произошла ссора, и капитану "ПСЖ" Тиаго Силве пришлось вмешаться, чтобы предотвратить драку.