"ПСЖ" за месяц продал футболки с именем Неймара на сумму 12 миллионов евро

Футболки с именем нападающего "ПСЖ" Неймара имеют большой спрос среди болельщиков во Франции.

Официальные магазины парижан за прошлый месяц продали 120 тысяч экземпляров, что на 75% больше аналогичных показателей в прошлом году, сообщает Goal.com.

Компания Nike, производитель формы «ПСЖ», опасается, что в ближайшие два месяца могут быть выкуплены все изготовленные футболки с именем Неймара.

Футболки продаются по 100 евро. Таким образом, с их продажи выручены 12 миллионов. Однако вся прибыль всегда идет компаниям, занимающимся изготовлением экипировки. Клубы получают по спонсорскому контракту фиксированную сумму, а также небольшой бонус от продаж футболок.

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер в истории футбола.