Известный футболист Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной Украины

Экс-форвард «Байера» и «Ливерпуля» Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной Украины. Об этом стало известно Football.ua.

38-летний специалист станет скаутом национальной команды и будет просматривать матчи кандидатов в сборную за рубежом.

Напомним, в начале 2017 года Андрей Воронин начал тренерскую карьеру, возглавив немецкий клуб "Бюдерих", который выступает в седьмом по силе дивизионе Германии. Но позже был вынужден покинуть пост наставника немецкого клуба из-за большой занятости.

Андрей Воронин играл за немецкие "Боруссию" М, "Майнц", "Кельн", "Байер", "Герту" и "Фортуну". Также он имеет опыт выступлений за английский "Ливерпуль" и российское "Динамо" М.