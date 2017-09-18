Известный футболист Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной Украины
23:49, 18 сентября 2017Футбол
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Экс-игрок "Ливерпуля" и "Байера" будет заниматься просмотром украинских футболистов за рубежом.
Андрей Воронин / SPORT-XL.ORG
Экс-форвард «Байера» и «Ливерпуля» Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной Украины. Об этом стало известно Football.ua.
38-летний специалист станет скаутом национальной команды и будет просматривать матчи кандидатов в сборную за рубежом.
Напомним, в начале 2017 года Андрей Воронин начал тренерскую карьеру, возглавив немецкий клуб "Бюдерих", который выступает в седьмом по силе дивизионе Германии. Но позже был вынужден покинуть пост наставника немецкого клуба из-за большой занятости.
Андрей Воронин играл за немецкие "Боруссию" М, "Майнц", "Кельн", "Байер", "Герту" и "Фортуну". Также он имеет опыт выступлений за английский "Ливерпуль" и российское "Динамо" М.
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