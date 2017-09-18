После обвинений в расизме Карвахаль продлил контракт с "Реалом"

Испанский защитник Даниэль Карвахаль подписал новый контракт с "Реалом", сообщает официальный сайт клуба. Торжественное подписание контракта состоялось на специальной пресс-конференции, за которой в прямом эфире могли наблюдать болельщики Королевского клуба.

Прежний договор Карвахаля истекал летом 2020 года. Новое соглашение защитника закончится в июле 2022 года.

Даниэль Карвахаль — воспитанник мадридского "Реала". Всего за команду он провёл 167 матчей и забил 4 гола.

Напомним, ранее СМИ сообщили о скандальном инциденте с участием защитника "Реала". Карвахаль обвиняется в расизме за то, что в матче третьего тура чемпионата Испании обозвал хавбека "Леванте" — Джефферсона Лерму — обезьяной.