После обвинений в расизме Карвахаль продлил контракт с "Реалом"
16:29, 18 сентября 2017Футбол
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Новое соглашение крайнего защитника рассчитано до 2022 года.
Даниэль Карвахаль подписал новы контракт с "Реалом" / realmadrid.com
Испанский защитник Даниэль Карвахаль подписал новый контракт с "Реалом", сообщает официальный сайт клуба. Торжественное подписание контракта состоялось на специальной пресс-конференции, за которой в прямом эфире могли наблюдать болельщики Королевского клуба.
Прежний договор Карвахаля истекал летом 2020 года. Новое соглашение защитника закончится в июле 2022 года.
Даниэль Карвахаль — воспитанник мадридского "Реала". Всего за команду он провёл 167 матчей и забил 4 гола.
Напомним, ранее СМИ сообщили о скандальном инциденте с участием защитника "Реала". Карвахаль обвиняется в расизме за то, что в матче третьего тура чемпионата Испании обозвал хавбека "Леванте" — Джефферсона Лерму — обезьяной.
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